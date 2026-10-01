Kalidad sa hangin sa Metro Cebu pabilin nga unhealthy

Nagpabilin ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu nga anaa sa lebel nga “unhealthy for sensitive group” niadtong Huwebes, Oktubre 1, 2026, diin ang monitoring station nakatala og Air Quality Index (AQI) nga 125 sa alas 4 sa hapon—mas ubos kini kon itandi sa 136 sa alas 11 sa buntag ug 141 sa alas 7 sa buntag.
Matod sa Environmental Management Bureau (EMB) 7, ang mga tawo nga adunay sakit sa respiratoryo sama sa asthma, mahimong makasinati og mga epekto sa panglawas ug angay nga limitahan ang mga kalihukan sa gawas.
Kining labing ulahing datos nigawas usa ka bulan human nagsugod og pagkadaot ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu niadtong Septiyembre tungod sa haze gikan sa mga sunog sa kalasangan sa Kalimantan, Indonesia.
Samtang, ang monitoring station sa EMB 7 sa Barangay Cabitoonan, Toledo City nakatala og AQI nga 38 sa alas 4 sa hapon—walay kausaban gikan sa datos niini sa alas 11 sa buntag ug mas ubos og usa ka punto kon itandi sa 39 nga natala sa alas 7 sa buntag—diin ang tanang datos giklasipikar nga “Maayo” (Good).
Nagpadayon ang mga sunog sa kalasangan sa pipila ka bahin sa Indonesia atol sa panahon sa ting-init sa rehiyon ug nagpadala ang mga awtoridad og mga ground crew ug mga eroplano aron kontrolon ang mga sunog.
Ang maong sunog nagmugna og aso ug gagmay nga mga partikulo (fine particulate matter) nga mahimong magpabilin sa atmosphere ug mokaylap ngadto sa lagyong mga lugar.
Nadala sa hangin gikan sa Indonesia ang haze dinhi sa Pilipinas hinungdan nga niabot sa makadaot nga lebel ang kalidad sa hangin sa pipila ka dapit sa Central Visayas.
Sukad niadtong Septiyembre, nikunhod ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu.
Apan niadtong Septiyembre 20, niabot ang AQI sa 296 nga gisubay sa lebel nga ‘Acutely Unhealthy’ o peligroso sa panglawas, ug duol na kaayo sa 301 AQI threshold nga gikonsiderar nga “Emergency.”
Matod sa EMB 7, ang pag-usab-usab sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu tungod kay nag-usab-usab sab ang dagan sa hangin nga maoy nagdala sa gidaghanon sa aso o haze sa Sugbo.
Ang taas nga polusyon nag-aghat sa mga pag-amping sa panglawas, lakip ang paglimita sa dugay nga mga kalihukan sa gawas, labi na sa mga tawo nga adunay mga problema sa respiratoryo.
Giawhag ang publiko nga magsul-ob og haom nga mga maskara sa nawong, mas maayo nga N95 ug KN95.
Ang ahensiya nagpadayon sa pag-monitor sa kalidad sa hangin sa palibot ug giawhag ang publiko nga susihon ang mga opisyal nga update ug mga tambag sa kalidad sa hangin. / DPC