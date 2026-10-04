Kalidad sa hangin sa Metro Cebu pabiling unhealthy

Nagpabilin nga dili maayo sa kahimsog ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu alang sa mga tawong dunay sensitibo nga panglawas diin ang Air Quality Index (AQI) natala sa 105 sa alas 11:00 sa buntag niadtong Dominggo, Oktubre 4, 2026,
Ang Environmental Management Bureau sa Central Visayas (EMB 7) nakatala og AQI nga 108 sa alas 7:00 sa buntag, nga nalakip gihapon sa kategoryang “Unhealthy for Sensitive Groups”.
Tungod niini, ang ahensya nitambag sa mga tawong adunay sakit sa baga ug pagpinhawa, sama sa ubos (asthma), nga limitahan ang paghimo og bug-at nga mga mga kalihukan sa gawas sa panimalay.
Samtang, ang monitoring station sa EMB 7, nga nahimutang sa Barangay Cabitoonan, Dakbayan sa Toledo, nakatala og AQI nga 19 sa alas 11:00 sa buntag, nga nahimutang sa kategoriyang “Good”.
Ang estasyon sa Toledo nakatala usab og AQI nga 18 niadtong sa alas 7:00 sa buntag.
Padayon nga gimonitor sa EMB 7 ang kalidad sa hangin sa palibot sa tibuok rehiyon ug nagsubli sa pag-awhag sa publiko nga kanunayng mosusi sa ilang pinakabag-ong mga update ug pahibalo bahin sa kalidad sa hangin. / DPC