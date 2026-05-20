 Kalidad sa hangin sa Metro Cebu ‘unhealthy’

Nisaka ngadto sa level nga dili maayo alang sa mga sensitibo nga grupo ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu niadtong , Miyerkules, Mayo 20, 2026.
Kini base sa natala sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 diin niabot sa 121 ang particulate matter (PM) 2.5 index sa ilang monitoring station sa Dakbayan sa Talisay. Gumikan niini, gitambagan sa EMB 7 ang mga bata, tigulang, ug mga duna’y sakit sa respiratory conditions nga limitahan una ang bug-at nga mga aktibidad sa gawas.
Ang natala niadtong Miyerkules maoy ika-upat ka adlaw nga nagsunod sugod niadtong Mayo 17 nga ubos sa “unhealthy” nga kategoriya ang PM2.5 sa maong dapit samtang nag-average ang temperatura sa 30.2 ngadto sa 30.8 degrees Celsius.
Mas dagko nga abog nga mosulod lang sa ilong ug tutunlan natala nga “fair” o luwas ra karon. Ang PM2.5 mas pino ug gagmay nga particles nga makadiretso sa agianan sa dugo, hinungdan nga mas delikado sa panglawas.
Niadtong Mayo 16, nigrabe ang polusyon ngadto sa “very unhealthy” nga level. Mas grabe pa niadtong Abril 17-19 diin nisiaw ang haze sa Metro Cebu ug nitala og index nga 199 tungod sa grabeng kainit, sunog sa sagbot sa SRP ug Pahina Central, ug aso sa mga sakyanan.
Kon mosaka pa ang polusyon ngadto sa “very unhealthy,” gitambagan ang publiko nga mopundo sa sulod sa balay, manira sa mga bintana, mogamit og air purifier, ug magsuot og protective mask kon mogawas. / CDF