Kalidad sa hangin sa Sugbo ‘dili luwas’ sud na sa 4 ka adlaw nga nagpadayon

Sulod sa upat ka adlaw, ang kalidad sa hangin sa Sugbo nagpabiling anaa sa di luwas nga level samtang ang baga nga transboundary haze nagpadayon sa paglutaw ibabaw sa rehiyon.
Ang datos gikan sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 nagpakita nga ang Air Quality Index (AQI) sa Metro Cebu niabot sa 197 sugod sa alas 11 sa buntag Huwebes, Septiyembre 4, 2026, nga nagpabilin sa classification niini nga "very unhealthy."
Samtang, ang monitoring station sa Barangay Cabitoonan, Toledo City nagtala og "fair" nga AQI reading nga 79.
Ang nagpadayon nga smog nagsunod sa usa ka peak niadtong Huwebes sa buntag, Septiyembre 3 sa dihang ang fine particulate matter (PM2.5) sa Metro Cebu nisaka sa AQI nga 252.
Ang level nius-os og gamay ngadto sa 251 sa alas 4 sa hapon apan nagpabilin sa "acutely unhealthy" category nga nag-aghat sa mga awtoridad sa panglawas nga mag-andam sa mga ospital ug pasilidad sa medisina para sa posibleng pagsaka sa mga kaso sa respiratory.
Ang AQI nga 252 mao ang labing taas nga natala sa karon nga level sa haze ug nilabaw sa level sa polusyon nga naobserbahan sa dihang ang mga sunog sa lasang sa Indonesia nakaapekto sa nasod niadtong Oktubre 2015.
Kini sumala sa air quality monitoring specialist sa EMB 7 nga si Arthur Niño Calupig.
Sayo pa niadtong Huwebes, ang monitoring sa EMB 7 nagpakita og acutely unhealthy nga level sa PM2.5 sa Talisay City, Cebu, ug very unhealthy nga level sa Zamboanga City. Sa Metro Cebu, ang AQI padayon nga nisaka gikan sa 241 sa alas 4 sa kaadlawon ngadto sa 252 sa alas 11 sa buntag.
Gitumbok sa EMB 7 ang naguba nga kalidad sa hangin ngadto sa aso ug transboundary haze nga gidala sa hanging naglabay gikan sa mga aktibong sunog sa lasang sa Kalimantan, Indonesia.
Gipasabot ni Calupig nga ang mga awtoridad dili makatino kon kanus-a moarang-arang ang taas nga level sa PM2.5, tungod kay ang mga kahimtang nagdepende ra gyud sa mga padayong sunog sa Indonesia ug sa mga sumbanan sa hangin sa rehiyon.
Iyang gipadayag nga ang haze nakaapekto sa Lalawigan sa Sugbo, Bohol, ug mga parte sa Eastern Visayas, diin ang mga pollutant nagpundo og maayo sa tibuok Visayas ug Mindanao.
Ang EMB Central Office nagtala sab og "unhealthy for sensitive groups" nga mga PM2.5 reading sa Palawan State University, sa Ateneo de Naga University Compound, Garden of Love sa Iloilo City, Tacloban City, ug Calinan National High School sa Davao City.
Gipasidan-an ni Calupig ang publiko nga seryosohon ang taas nga konsentrasyon sa PM2.5, sa pag-ingon nga ang mga epekto sa panglawas mahimong magkahiusa ug dili dayon mabati, bisan sa mga indibidwal nga walay mga gipamati sa panglawas.
Ang EMB 7 padayon sa pag-monitor sa ambient air quality sa tibuok rehiyon aron sa pagtimbang-timbang sa gidak-on ug sa mga risgo sa panglawas sa haze, samtang ang mga opisyal nag-awhag sa publiko sa pagtuman sa mga opisyal nga pahimangno. / CDF