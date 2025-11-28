Kalig-on sa Elasto Painters masukod inig balik sa aksiyon sa Philippine Cup

Inig balik sa aksiyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup, masukod ang kalig-on sa Rain or Shine Elasto Painters isip usa ka puwersa gumikan sa sunodsunod nga tahas nga ilahang sagubangon.
Ang Elasto Painters nga kasamtangang nakigbahin sa NLEX Road Warriors sa liderato dala ang 6-2 nga rekord, makigbatok sa Converge FiberXers karong Disyembre 7, 2025.
Unya human niini, mobiyahe ang Elasto Painters paingon sa Bahrain aron kontrahon ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots karong Disyembre 15 ug Brgy. Ginebra Gin Kings karong Disyembre 17.
“That schedule is a test of our toughness. Gusto kong makita kung handa na ang team na ito for the tougher grind ahead and for them to get a taste and feel of what it would be like,” matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao.
Ang duha ka semana nga paghunong sa aksiyon sa liga gigamit sa Elasto Painters aron makapangandam og maayo sa pagpadayon sa ilang kampanya.
Gikan niadtong Nobiyembre 16, giundang una sa PBA ang ilang mga duwa aron paghatag og agianan sa kampanya sa Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup Asian qualifiers. / ESL