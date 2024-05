Kalihukan sa CVIRAA bantayan sa kapulisan

Moabot ngadto sa 200 ka mga polis ang ipakatap sa nagkadaiyang venue sa Cen­tral Visayas Regional Ath­letic Association (CVIRAA) 2024 nga sugdan karong adlawa Mayo 4, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office, nga andam na ang mga polis nga ipakatap sa nagkadaiyang venue sa siyudad sa Sugbo.

Gani sukad pa niadtong Miyerkules, Mayo 1, 2024 aduna nay nangabot nga mga atleta ug delegado gikan sa lalawigan sa Bohol nga gipahimutang sa Lahug elementary ug high school.

Si Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, maoy nagsilbing site task group commander diin si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, ang over all commander.

Gipasabot ni Rafter nga ang CVIRAA dili lang kini kalihukan sa dakbayan sa Sugbo hinungdan nga ang PRO-7 maoy nag supervise sa paghatag sa seguridad sa tibuok event gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan.

Gitinguha sa kapulisan nga zero crime ang tibuok kalihukan sa CVIRAA nga tungod ani nakatutok ang kapulisan sa Central Visayas.

“With the support of our LGU, so far all system are ready to go for the CVIRAA,” matod ni Rafter.

Una na nga ningpadala og augmentation ang kapulisan sa siyudad sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Regional Mobile Force Battalion 7.

Ang matag division sa Department of Education sa Central Visayas dunay kaugalingon nga security nga gihatag ang matag provincial police office nga maoy mobantay sa ilang billeting area.

Wala nay giusab ang CCPO sa ilang security preparation apan giklaro ni Rafter nga mahimo’ng dunay idugang unya samtang nagpadayon ang kalihukan sa CVIRAA.

Nakaandam na usab ang Multi-Agency Coordinating Center (MAC) nga naa nahimutang sa 4th floor sa legislative building sa Cebu City Hall.

Kompleto ang kapulisan sa mga gamit sanglit manginlabot man usab ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office lakip na ang Bureau of Fire Protection (BFP) alang sa emergency response. / AYB