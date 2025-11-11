Kalihukan sa kapistahan sa Birhen sa Regla sugod na

Magpadayon ang mga kalihukan sa ika-290 nga Patronal Fiesta sa Nuestra Señora de Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu bisan sa bag-ohay lang natapos nga katalagman.
Ang kapistahan, usa ka selebrasyon nga nakasentro sa pagtuo, pasalamat, ug paglaom taliwala sa mga hagit.
Nipahibalo si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan sa interbyu sa media niadtong Martes, Nobiyembre 11, 2025, nga ang mga kalihukan sa pista madayon sumala sa gitakda nga magsilbing pasalamat sa mga patron sa siyudad.
Gipasabot ni Chan nga ang mga kalihukan sa pista giorganisar sa wala pa niigo sa Sugbo ang mga katalagman, lakip ang linog sa Septiyembre ug ang duha ka bagyo sa Nobiyembre.
Siya nidugang hinuon nga ang mga kalihukan alang sa socio-cultural nga bahin, minosan.
“Atong ipadayon ang atong fiesta activities despite sa atong mga katalagman. I know our brothers and sisters sa Cebu nag-suffer, but we hope nga makahatag ta nila og pagdasig,” matod ni Chan.
“We are not stopping our help sa atong mga neighboring cities. I am in constant communication with Mayor Jonkie and Mayor Nestor og unsa pa akong matabang diha nila,” dugang niya.
Matod sa mayor nga ang kagamhanan sa siyudad andam nga mohatag og suplay sa tubig ug mopalihok sa mga personahe sa Disaster Risk and Reduction Management alang sa search and retrieval operations.
Gitataw sab sa mayor nga ang pagpahigayon sa pista sumala sa plano makatugot sa mga lokal nga gagmay nga negosyo, mga choreographer, mga mananayaw, ug mga artista nga mapadayon ug mapalambo ang ilang tagsa-tagsa ka industriya.
Usa ka Santos nga Misa ang pagasaulogon sa Nobiyembre 12 sa San Roque Parish sa Cordova, sundan sa usa ka motorcade, seaborne procession, ug ang unang nobenaryo nga misa sa Virgen de la Regla National Shrine. / DPC