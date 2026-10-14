Kalihukan sa Mactan channel mo-coordinate una sa MCBMB

Gipahigayon sa Mactan-Cebu Bridge Management Board (MCBMB) ang labing unang strategic planning ug workshop niadtong Martes, Oktubre 13, 2026, ubos sa pamunoan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Tumong sa maong kalihukan, nga dunay temang “Building a Future-Ready Cebu,” ang pagseguro nga luwas, lig-on, ug andam ang mga tulay sa Sugbo alang sa paspas nga paglambo sa ekonomiya ug transportasyon sa probinsiya.
Matod sa gobernador, prayoridad sa iyang administrasyon sa 2027 ang pagpalig-on sa institusyon aron masuta ang mga kinahanglanong prayoridad alang sa connectivity sa mga dagkong isla sa Sugbo.
Gawas niini, giduso sab sa gobernador ang usa ka resolusyon nga nagmando nga kinahanglang ikonsulta una sa MCBMB ang bisan unsang mga proyekto o kalambuan diha sa Mactan-Cebu Channel.
Kini human nipadayag og kabalaka ang mga miyembro sa board nga nihuot na ang agianan sa mga barko gumikan sa pipila ka mga imprastruktura sa dapit nga mahatagan unta og pagtagad alang sa kaluwasan sa navigation.
Gihatagan sab og gibug-aton ni MCBMB Vice Chairperson Engr. Pericles Dakay ang kamahinungdanon sa pagpanalipod sa integridad sa mga tulay sa Sugbo.
Matod niya, kon duna gani mabalda o madaot niini, dako kaayo kini og epekto sa supply chain, logistics ug dako sab ang mamahimong alkansi sa ekonomiya ug katilingban.
Gitumbok kining hinungdan nga angayang hatagan og dakong pagtagad alang sa padayong kalambuan sa Sugbo. / ANV