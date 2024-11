Kalihukan sa pista sa Birhen sa Regla, nakahan-ay na

Nangulo sila si Mayor Junard “Ahong” Chan ug Congresswoman Cindi King-Chan sa final nga coordination meeting alang sa Lapu-Lapu City Fiesta 2024, Huwebes, Nobiyembre 7.

Atol sa miting, ilang gihisgutan ang tanang mga pagpangandam sa nagkaduol nga pista nga mahitabo karong Nobiyembre 20 ug 21.

Mitambong sa maong tigom ang mga Barangay Kapitan sa mga barangay, Department Heads sa City Hall, opisyal sa kapulisan, representante sa Philippine Coast Guard (PCG), ug representante gikan sa Jomalia Shipping nga maoy sakyan sa imahe ni Nuestra Señora de Regla atol sa sea-borne procession.

PAGPANGANDAM

Si Garry Lao, Officer-in-Charge sa City Tourism Office, misuta sa mga responsibilidad sa matag opisyal aron masiguro nga magmalampuson ang mga giandam nga kalihukan.

Atol sa Walk with Mary, usa ka solemn nga prosisyon nga mahitabo karong Nobiyembre 9.

Ang prosisyon magsugod sa Lapu-Lapu City Hall paingon sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine.

Samtang ang Bb. Lapu-Lapu Pre-Pageant Night ipahigayon karong Nobiyembre 10. Atol sa maong pre-pageant night himuon ang talent ug costume competitions alang sa mga kandidata sa Bb. Lapu-Lapu sa City Auditorium.

Ang Fluvial Parade himuon sa Martes, Nobiyembre 12, nga maoy pagsugod sa nobena alang ni Nuestra Señora de Regla.

Magsugod kini pinaagi sa usa ka santos nga misa sa Our Lady of the Sacred Heart Parish Church sa Marigondon gikan alas 5:00 hangtod alas 6:00 sa buntag ug mosunod ang motorcade paingon sa Cordova Port.

Ang send-off sa Cordova Port mahitabo alas 7:00 hangtod alas 7:30 sa buntag diin ang imahe dalhon sakay sa usa ka barko sa Jomalia Shipping padulong sa Muelle Osmeña.

SEGURIDAD

Si Kongresista Cindi King-Chan nanawagan sa tanan nga Barangay Kapitan nga magtinabangay ug aktibong moapil sa fluvial parade.

Gikinahanglan nga ang mga tag-iya sa pumpboat magparehistro sa City Agriculture and Fisheries Office (CAFO) o City Tourism Office sa dili pa ang Nobiyembre 7, aron masiguro ang seguridad sa kalihukan. Sa pagkakaron, 50 ka pump boat na ang narehistro.

Ang Philippine Coast Guard mihatag usab og pahimangno nga ang matag pump boat kinahanglan mosunod sa kapasidad aron malikayan ang aksidente.

Pag-abot sa Muelle Osmeña, magpadayon ang unang nobena nga misa sa alas 10:00 sa buntag nga pangulohan ni Most Reverend Jose S. Palma. Magapadayon ang nobena sa mosunod nga siyam ka adlaw.

Sa Nobiyembre 17, ipahigayon ang “Garbo sa Lapu-Lapu,” diin 14 ka contingents gikan sa mga barangay ang magpasundayag sa performance showdown. Apil ang mga barangay sa Ibo, Poblacion, Mactan, Basak, Babag, Gun-ob, Maribago, Pajac, Pangan-an, Subabasbas, Marigondon, Looc, Canjulao, ug Buaya./ FVQ, PR