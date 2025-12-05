Kalihukan sa turismo sa Sugbo gisuspenso tungod sa bagyo

Walay gitugotan nga molaag sa tanang mga river-related tourist destination sa Probinsiya sa Sugbo tungod sa Bagyong Wilma.
Gipahibalo sa Kagamhanan sa Lungsod sa Alegria nga temporaryong gisuspenso ang mga river-related ecotourism activities sama sa canyoneering, river trekking, swimming, ug waterfalls activities aron malikayan ang disgrasya.
Ang Lungsod sa Alegria gipaubos sa Yellow Heavy Rainfall Alert nga posibleng moresulta sa flashfloods, landslides, ug dangog nga mga agianan.
Tungod niini, gimanduan ang mga tourism operators, guides, ug mga bisita nga mosunod sa maong mando alang sa kaluwasan ug malikay sa risgo.
Gawas niini, gisirad-an sab ang agianan sa Polo-Cambunoc sa naasoy nga lungsod tungod sa nasinating landslide sa lugar dala sa sunodsunod nga pag-uwan.
Giawhag ang mga motorista nga motipas sa laing agianan aron malikay sa risgo.
Giawhag ang publiko nga magbinantayon ug mosubay sa mando sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO). / ANV