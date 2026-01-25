Kalimpyo gitutokan sa Kapitolyo

Gimandoan ang tanang mga barangay, dakbayan, ug lungsod sa Sugbo sa pagsubay ug pagbutyag sa publiko sa ilang datos kabahin sa kalimpyo ug pagdumala sa basura ubos sa Executive Order No. 3, Series of 2026, nga gipirmahan ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Kini nga kamandoan nagtumong sa pagsumpo sa pataka nga paglabay og basura, pagpalambo sa sanitasyon, ug makunhoran ang pagdepende sa probinsya sa mga landfill.
Pinaagi niini, gisagop sa kagamhanan ang Provincial Cleanliness and Waste Management Plan ug gimugna ang Provincial Solid Waste Management Board aron ipatuman ang sistema sa pagkunhod sa basura, paglainlain niini, pag-recycle, ug pag-compost, nga adunay klarong sukdanan ug taho ngadto sa publiko.
Ubos sa maong order, ang mga kagamhanang lokal kinahanglang magtukod ug kanunay nga mag-update sa ilang Public Cleanliness and Waste Management Dashboards, digital man o pisikal, diin ipakita ang kabug-aton sa basura sa palibot, pagsunod sa paglainlain sa basura, gidaghanon sa gi-recycle, ug ang cleanliness ratings sa mga baybayon, pantalan, ug mga merkado.
Sa mubo nga termino o sulod sa unom hangtod dose ka mga bulan, tinguha sa probinsya nga makita ang pagkunhod sa basura sa mga dagkong dalan, merkado publiko, kasapaan, kadagatan, ug mga nag-unang tourism zones.
Ipatuman usab ang mandatory nga paglainlain sa basura sa tanang opisina ug pasilidad sa LGU, dungan sa pagseguro nga hingpit na’ng naglihok ang mga lokal nga task force sa kalimpyo.
Sa medium hangtod long term nga plano o sulod sa tulo ngadto sa lima ka mga tuig, gitinguha sa maong programa nga maputol sa hingpit ang pagtipun-og sa mga basura, mapalambo ang mga timailhan sa panglawas sa publiko, ug mapahimutang ang Sugbo isip usa ka limpyo ug responsable nga probinsya nga andam kanunay sa turismo.
Giila ang matag panimalay isip frontline sa pagdumala sa basura ug giawhag sa paghimo og waste segregation ug composting sa mga balay.
Ang mga establisemento sa negosyo gikinahanglan usab nga mosunod sa pagpamenos sa basura ug sa mga regulasyon bahin sa single-use plastics, samtang ang mga tunghaan gimanduan sa paglakip sa edukasyon bahin sa kalikupan sa ilang kurikulum ug pagpahigayon og mga cleanup drive.
Alang sa mga establisemento sa turismo sama sa mga hotel, resort, ug mga pantalan, kinahanglang mosunod sa mga sumbanan sa kalimpyo ug mopaubos sa regular nga sanitation audit gikan sa kagamhanan.
Ang Provincial Solid Waste Management Board pangulohan mismo ni Gobernador Baricuatro o sa iyang representante, uban ni Provincial Administrator Joseph Felix Mari H. Durano isip vice chairperson ug ang tanang mayor ug mga ulo sa departamento sa probinsya isip mga miyembro.
Sumala ni Baricuatro, kini nga plano gidesinyo aron himuong opisyal ang usa ka sistema nga nagbase sa datos, transparent, ug aduna’y partisipasyon sa katawhan aron mapalambo ang panglawas ug kinatibuk-ang kalidad sa kinabuhi sa tibuok probinsya. / CDF