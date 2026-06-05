Kalinga Foundation mihimakak sa alegasyon, ilang founder apil nga nakadawat og kickback

Hugtano'ng gisupak sa Arnold Janssen Kalinga Foundation ang pasangil batok sa ilang founder nga si Fr. Flaviano Antonio Villanueva nga giingo’ng nakadawat og kuwarta gikan sa anomaliya sa flood control.
Sa ilang pamahayag, way basehan ang alegasyon sa usa ka kanhing bagman ni kanhi kongresista Zaldy Co nga naghatag kuno og kuwarta kang Villanueva pinaagi sa sobre ug maleta.
Gipasiugda sa Kalinga nga walay ebidensya ang giingo’ng nihatod og kuwarta sa usa ka simbahan sa Mindanao Avenue ug sa address nga “33 Clemente,” matod pa tumotumo ang maong pamahayag.
Gikondena sab sa foundation ang pagpagawas sa alegasyon nga walay lig-on nga ebidensiya.
“Legal action has already been initiated. We intend to hold accountable those who have chosen to bear false witness,” tipik sa pamahayag sa Kalinga.
Si Villanueva nailhan isip founder sa foundation ug sa iyang pagtabang sa mga biktima sa kampanya kontra druga sa miaging administrasyon. / Anton Banal/SunStar Philippines