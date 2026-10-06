BRGY. AGUS MISELEBRAR SA INDIGAY FESTIVAL 2026

Nitambong silang Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan ug Congressman Junard “Ahong” Chan sa Indigay Festival 2026 sa Barangay Agus, atol sa pagselebrar nila sa kabilin ni Datu Umindig.
Sa iyang mensahe, gitataw ni Mayor Cindi King-Chan ang kabililhon sa festivals tungod kay mao ni oportunidad nga makita ang kahiusahan, kultura, kamamugnaon, talento ug tradisyon sa komunidad.
“Nindot kaayo nga naa tay selebrasyon nga sama niini nga naghatag og higayon sa atong mga kabatan-onan ug sa tibuok komunidad nga mapakita ang ilang talento, creativity, kultura, ug tradisyon nga angay gyud natong ikapasigarbo,” ni Mayor Chan.
Nipasalig sab si Congressman Junard “Ahong” Chan nga padayon nilang buligan ni Mayor Chan ang mga festival ug community activities.
“We will continue to support activities that celebrate culture, development, talents, and bring our capabilities together,” ni Congressman Chan.
BEST IN RITUAL SHOWDOWN Champion: Tribu sa Nagkahiusang Mandirigmaay sa Sitio Agus Proper Contingent #5 Cluster 3 1st Runner-Up: Madasigong Kabatan-onan sa Sitio Gui-Bao Contingent #3 Cluster 5 2nd Runner-Up: Tribu Malinga Contingent #1 Cluster 1
BEST IN STREET DANCING Champion: Tribu sa Nagkahiusang Mandirigmaay sa Sitio Agus Proper Contingent #5 Cluster 3 1st Runner-Up: Madasigong Kabatan-onan sa Sitio Gui-Bao Contingent #3 Cluster 5 2nd Runner-Up: Tribu Malinga Contingent #1 Cluster 1
SPECIAL AWARDS Best in Costume: Tribu sa Nagkahiusang Mandirigmaay sa Sitio Agus Proper Contingent #5 Cluster 3 Best in Musicality: Tribu sa Nagkahiusang Mandirigmaay sa Sitio Agus Proper Contingent #5 Cluster 3
FESTIVAL QUEEN WINNERS
Festival Queen 2026: Dinah Brennan Contingent #1 – Tribu Malinga 1st Runner-Up: Abegail Alburo Contingent #3 – Cluster 5 Madasigong Kabatan-onan sa Sitio Gui-Bao 2nd Runner-Up: Aizel Magallanes Contingent #4 – Cluster 2 Indigay sa Nagkahiusang Sigakaki
SPECIAL AWARDS Best in Solo Performance:
Dinah Brenna Contingent #1 – Tribu Malinga Best in Costume: Dinah Brennan Contingent #1 – Tribu Malinga.