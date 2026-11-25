Kon naigo ka og bato sa imong damgo, sagad kining nagsimbolo nga adunay nisaway, nihusga o nakiglalis kanimo sa tinuod nga kinabuhi.
Hinuon nadepende ang interpretasyon niini kon unsa’y imong personal nga pagtuo ug unsay nahitabo sa imong damgo.
Lakip sa puwedeng interpretasyon niini mao: Adunay nisulti nimo og hait nga mga pulong, naay nibasol kanimo, adunay nanglibak kanimo nga nakahatag kanimo og emosyonal nga pressure.
Puwede sab kining magsimbolo nga aduna kay bug-at nga gipas-ang problema, aduna kay kasuko, ug naglibog ka sa pagbuhi og desisyon, depende sa kon unsay senaryo sa damgo.
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor