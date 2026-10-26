Damgo ug Hubad: Adunay mausik nga dakong oportunidad

Kon nagdamgo ka nga natulog ka atol sa klase, nagsimbolo kini nga nakinahanglan ka og sakong pahuway, daghan ka og gihunahuna, o aduna kay paninguha nga makalikay sa pressure ug mga responsibilidad.
Nagsilbe kining timailhan nga nasobrahan na ka sa pagtrabaho, nga nakapaluya kanimo, hinungdan nga nisugyot na ang imong utok nga kinahanglan ka nga mopahuway.
Puwede sab kining representasyon nga kuwang ka og kadasig sa pagtuman sa imong responsabilidad o kaha nagduhaduha ka kon makaya ba nimo tumanon ang imong obligasyon.
Ang classroom nagrepresentar og kalambuan sa imong kaugalingon, nga mahitabo pinaagi sa pagkat-on.
Apan kon natulog ka sulod sa classroom atol pa gyud sa klase sa imong damgo, posible kining nagpasabot nga aduna kay mausikan nga dakong oportunidad, nga mahinungdanon sa imong kinabuhi.
Puwede sab kining usa ka pahimangno nga kinahanglang di nimo usikan ang usa ka oportunidad. / Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor