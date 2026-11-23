Kon nakasinati ka og angol sa tiil sa imong damgo, sagad niini nagsimbolo nga gibati ka og kahinay sa dagan sa mga panghitabo, adunay nagpugong kanimo sa imong gusto nga buhaton, ug dili ka makapadayon sa gusto nimong buhaton.
Gumikan kay ang tiil maoy nagsuporta sa imong mga paglihok, ang pagkaangol niini nagrepresnetar og stress, mga babag sa imong paingnan.
Kini nga damgo nagsilbe sab pahimangno nga kinahanglang dili ka mopugos sa paghimo sa imong gustong buhaton kon adunay mga kakulian.
Kon moahat gyud ka, posible mabutang ka sa alanganin nga sitwasyon.
Mas maayo nga mopahuway una ka ug hunahunaon og maayo kon unsa’y mas angayan nga buhaton. / Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor