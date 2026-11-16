Damgo ug Hubad: Bag-ong pahena sa kinabuhi

Ang pagdamgo nga naligo ka sa uwan kasagarang nagsimbolo og paglimpyo, pagputli, ug pagpagawas sa emosyon.
Ang pagkaligo nagsimbolo sa paghugas sa stress, pagbasol, o dili maayong kinaiya samtang ang ulan nagrepresentar sa natural nga paglimpyo, pagkatawo pag-usab, ug pagbiya sa negatibong mga nangagi.
Kon usahon kini, nagtumbok kini sa tinguha o kaandam nga magsugod og bag-ong pahena sa imong tinuod nga kinabuhi.
Ang tubig sa damgo nagrepresnetar sa imong gibati sa sulod. Ang pagkabasa sa ulan samtang naligo nagpasabot nga gibuhian na nimo ang natigom nga tensiyon, kaguol, o sobra nga kabug-at sa emosyon.
Sa daghang espirituwal ug kultural nga tradisyon, ang ulan giisip nga usa ka panalangin, timaan sa pagtubo, o "pag-abli sa kalangitan" alang sa maayong kausaban. / Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor