Kon sa imong damgo nahimo kang boksidor, kasagaran nagsimbolo kini nga makalahutay ka og lisod nga mga pagsuway ug makab-ot nimo ang usa ka mayoriiyang tinguha.
Hinuon, nagdepende kini kon unsa ang detalye ug sa kasamtangan nimong sitwasyon sa imong damgo.
Kon nagmadaugon ka sa dili championship nga away, buot ipasabot niini nga aduna kay kapabilidad nga makasulbad og dakong problema, makasugakod og lisod nga mga pagsuway.
Samot na kon nidaog ka sa usa ka world title fight kay napasabot kini nga aduna kay madawat nga mayorihiyang pasidungog sa umaabot.
Kon napilde ka, nagpasabot kini nga adunay umaabot nga pagsuway o problema nga kinahanglan nimo sagubangon. / Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor