Damgo ug Hubad: Determinadong mobiya sa bisyo

Kon sa imong damgo nag-inom ka og ilimnong makahubog bisan sa tinuod nga kinabuhi nibiya na ka niini, usa kini ka normal nga tipik sa imong recovery gikan sa imong pagbiya ning maong bisyo.
Ang alcohol makahunong sa gitawag og REM (Rapid Eye Movement) sleep. Kon nibiya na ka sa pag-inom og ilimnong makahubog, ang imong utok makasinati og "REM rebound," hinungdan nga mas dugay, lawom, ug klaro ang imong damgo.
Kini nga damgo naghatag kanimo og timailhan nga kinahanglang hingpit na nimo biyaan ang pag-inom og ilimnong makahubog.
Sa usa ka research sa Massachusetts General Hospital Recovery Research Institute, kini nga damgo daw usa ka praktis sa hunahuna nga dili ka matintal nga mobalik sa pag-inom og makahubog.
Hinuon, usahay dili malikayan makalitan ka nganong nagdamgo ka niini nga unta nibiya na man ka sa pag-inom og makahubog ug aduna kay kabalaka nga makabalik ka sa bisyo apan kuli kini nga mahitabo.
Kay kini nga damgo nagsimbolo sa imong determinasyon nga mobiya ning maong bisyo.
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor