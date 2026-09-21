Damgo ug Hubad: Gigukod og multo sa damgo

Kon makakita ka og multo o dautang espiritu sa imong damgo, dili malikayan nga bation ka og kabalaka ug kakuyaw hilabi na kon mao kini ang makapukaw kanimo tungatunga sa kagabhion.
Ayaw ra og kabalaka kay wala ka mag-inusara. Adunay daghang mga rason kon nganong damguhon ka og multo o dautang espiritu ug aduna sab kini lainlaing kahulogan.
Ning higayuna, magtutok kita sa usa ka damgo diin gigukod sa usa ka multo o kalag ang usa ka tawo. Puwede kining magrepresentar sa wala masulbad nga emosyon, kahadlok ug pagmahay.
Ang nanggukod nga multo nagsilbeng usa ka simbolo sa usa ka tawo sa imong kagahapon nga padayong naghatag og kahasol kanimo.
Puwede sab kining usa ka timailhan nga magpahinumdom kanimo nga kinahanglan nimong atubangon ug sulbaron ang mga panghitabo sa kagahapon nga padayong naghasol kanimo kay niini lang higayuna, mogaan ang imong balatian paingon sa umaabot. / Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo.
— Editor