Kon sa imong damgo nagsuka ka og grabe, nagsimbolo kini sa imong grabe nga pagsupak sa bisan unsang makahatag og kadaot, stress, ug mga makahatag og kahasol sa imong kinabuhi.
Nagpasabot kini nga kinahanglan nimo nga molikay sa mga toxic nga sitwasyon, kinahanglan nimong mobiya sa dili maayong bisyo, ug mobuhi sa mga masakit nga emosyon nga imong gibati.
Puwede sab kining magrepresentar sa imong pagbalibad sa mga mando ug sa imong pagsupak sa usa ka pagtuo.
Aduna sab interpretasyon niini nga gibati ka og kauwaw ug gihusgahan ang imong pagkatawo.
Puwede sab kining senyales nga paingon na ka makalingkawas sa problema sa kinabuhi kon hapit na ka mahuman sa pagsuka. / Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor