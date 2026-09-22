Damgo ug Hubad: Kinahanglan na mo-move on

Kon makakita ka og multo o daotang espiritu sa imong damgo, dili malikayan nga bation ka og kabalaka ug kakuyaw hilabi na kon mao kini ang makapukaw kanimo tungatunga sa kagabhion.
Ayaw ra og kabalaka kay wala ka mag-inusara. Adunay daghang mga rason kon nganong damguhon ka og multo o dautang espiritu ug aduna sab kini lainlaing kahulogan.
Ning higayona, magtutok kita sa usa ka damgo nga nakig-istorya ka sa usa ka multo o kalag.
Giingong nagpasabot kini nga kinahanglan na nimong ilubong sa kalimot ang usa ka masakit nga panghitabo sa imong kinabuhi ug nagkinahanglan ka nga adunay makagiya sa pag-atubang nimo sa umaabot.
Sa kasagaran, kabahin kini sa imong gimahal sa kinabuhi nga nipanaw na.
Ang imong pagpakigsulti sa usa ka multo o kalag makatabang aron mahupay ang imong pagbati.
Posible sab kining makahatag kanimo og dugang pagsalig sa pagpadayon nimo sa imong kinabuhi.
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo.