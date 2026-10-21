Damgo ug Hubad: Kon adunay negatibo, aduna sab positibo

Ang pagdamgo og natangtangan ka og ngipon kasagarang nagsimbolo og emsyonal nga stress ug mayorihiyang kausaban sa kinabuhi kompara sa literal nga dili maayong tilimad-on.
Nagrepresentar kini sa imong grabe ka-stress sa pag-apas og deadlines sa imong trabaho, problema sa pinansyal ug dagkong mga responsabilidad.
Gumikan sa pagkamahinungdanon sa ngipon, ang pagdamgo nga natangtang kini nagsimbolo sab sa pagbati nga wala na ka’y mahimo, insecurity ug wala’y kontrol sa dagan sa imong kinabuhi.
Kon adunay negatibo, aduna sab positibo nga buot ipasabot kining maong damgo.
Posible kining magtumbok sa dako ug maayong kausaban nga mahitabo sa imong kinabuhi ug makahatag kini og kadasig ug kaandam sa paghangop sa kon unsa man ang naghuwat sa umaabot nga makahatag og kaayuhan kanimo. Nagpasabot sab kini nga andam kang biyaan ang dili maayong gimbuhaton. / Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor