Damgo ug Hubad: Mahadlok mahagbong sa exam

Ang pagdamgo kabahin sa eskuwelahan o examination test daw usa ka tinuod nga mahigmata ka nga kumbinsidong nahagbong ka sa usa ka mahinungdanong examination test.
Nagsilbi kining simbolo sa imong mga kahago atol sa imong pag-eskuwela sulod sa daghang katuigan. Posible kining nagpasabot og grabeng pressure ug paningkamot nga makapasar ka sa usa ka malisod nga examination test.
Ang kasagarang makadamgo niini mao ang mga hamtong diin hinog na ang imong pagsabot hilabi na kabahin sa pagtungha.
Kon taas ang imong pangandoy, ang pagdamgo og sama niini maghatag nimo og kahadlok nga dili nimo makab-ot ang imong pangandoy.
Hinuon kon sa imong damgo molampos ka sa pagtungha, nagpasabot kini og dakong kausaban sa imong kinabuhi nga posibleng adunay kalambigitan sa karera nga imong pagatahakon ug relasyon sa usa ka hinigugma. / Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor