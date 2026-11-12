Damgo ug Hubad: Nahimong usa ka baboy

Kon nahimo kang usa ka baboy sa imong damgo, nagrepresentar kini kon unsay imong panglantaw sa kaugalingon nimong kinaiya, pagbati, o pagpakighugoyhugoy sa laing mga tawo.
Sa psychology, kon mahimo kang mananap sa imong damgo, sa kasagaran, nagrepresenetar kini sa tipik sa imong personalidad nga imong gitaguan kay dili ka komportable niini.
Apan kon nahimo ka nga baboy, nagsilbi kining pahimangno kabahin sa unsay dangatan kon sobra nga pagkaon, kahakog, ug pagkawalay kontrol sa kaugalingon.
Nagsilbi sab kining usa ka wake-up call nga dili mokaon og grabe, dili mogasto og sobra, ug dili sab maghago og maayo.
Sa tradisyon sa East Asia, positibo ang pagdamgo og baboy kon hisgutan ang kabahin sa bahandi ug suwerte. / — Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo.