Damgo ug Hubad: Nasugakod ang nagkadaiyang mga pagsuway

Kon naglupad ka sa imong damgo, nagsimbolo kini og kagawasan, kontrolado nimo ang imong kinabuhi, nasugakod nimo ang nagkadaiyang mga pagsuway, ug adunay kay tinguha nga mas molambo pa ang imong kinabuhi.
Hinuon, nagdepende kon giunsa nimo paglupad, unsay imong emosyon ug unsay senaryo sa imong damgo.
Kon naglupad ka nga wala’y pako, nagpasabot kini nga aduna kay dakong pagsalig sa imong kaugalingon.
Kon naglupad ka sakay sa ayroplano, nagrepresentar kini nga adunay mogiya kanimo sa pagkab-ot sa imong pangandoy.
Kon ikaw mismo ang piloto sa ayroplano, andam ka mohamag bisan asa nga direksyon ug wala kay laing mahayon kon mapadpad ka sa dili maayong paingnan.
Kon maayo ang panahon sa imong paglupad, nagpasabot kini nga adunay positibong mahitabo sa imong kinabuhi./Editor
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basehan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon, ug kahimtang sa nagdamgo. — Editor