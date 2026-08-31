Damgo ug Hubad: Unsa'y pasabot kon paakon ka'g iro sa damgo?

Sumala sa mga pagtuon, adunay gibanabana nga 4.5 milyon nga pagpaak sa iro ang mahitabo matag tuig sa Estados Unidos lang.
Nagpasabot kini nga dili ra ikasurpresa kon adunay mapaakan og iro hilabi na kon pasipad-an ang iro sa usa ka tawo gumikan kay mogawas gyud ang natural nga hayop nga kinaiya niini.
Apan unsa man gyud kaha ang buot ipasabot kon mapaakan ka og iro sa imong damgo?
Basi sa dreamdictionary.com, usa kini na negatibong tilimad-on. Gumikan kay naila ang iro nga “man’s best friend,” posibleng aduna kini kalambigitan sa usa ka tawo nga magluib kanimo o mahimo nimong kontra.
Kasagaran niini maglambigit ang imo mismong higala ug mga paryente.
Apan aduna pa kini daghang tilimad-on ug nagdepende kini unsa nga parte sa imong lawas ang napaakan. Nagdepende sab kini sa kon unsa nga breed ang iro ug kon asa nga lugar kini nahitabo./ Gikan sa dreamdictionary.com
Disclaimer:
Ang “Hubad sa Damgo” gihimo alang lang sa kalingawan, ang mga napatik ning pamantalaan dili siyentipikong nagpamatuod, dili garantiya sa umaabot nga mga panghitabo, ug dili angay gamiton nga basihan sa paghimo og importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang mga damgo managlahi og kahulogan depende sa personal nga kasinatian, emosyon ug kahimtang sa nagdamgo.
— Editor