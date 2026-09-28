Nia ang pipila sa mga nominado sa 42nd PMPC Star Awards for Movies nga ipahigayon sa Winford Resort and Casino Manila karong Oktubre 25, 2026 aron pasidunggan ang mga pelikula, aktor ug industry creatives nga nagpakita og labok sa miaging tuig.
MOVIE OF THE YEAR
• "Bar Boys: After School" (901 Studios)
• "Call Me Mother" (ABSCBN Films, The IdeaFirst Company, Viva Films)
• "I'mPerfect" (Nathan Studios)
• "Manila’s Finest" (Cignal, MQuest Ventures)
• "Quezon" (TBA Studios)
• "The Delivery Rider" (Studio Three Sixty)
• "Unmarry" (Quantum Films, Cineko Productions)
MOVIE DIRECTOR OF THE YEAR
• Sigrid Andrea Bernardo ("I'mPerfect")
• Cathy Garcia Sampana ("Meet Greet Bye")
• Jeffrey Jeturian ('Unmarry")
• Kip Oebanda ("Bar Boys: After School")
• Lester Pimentel Ong ("The Delivery Rider")
• Jun Robles Lana ("Call Me Mother")
• Jerrold Tarog ("Quezon")
INDIE MOVIE OF THE YEAR
• "Habang Nilalamon Ng Hydra Ang Kasaysayan" (Cinemalaya Foundation, Sine Metu Media Productions, Nathan Studios)
• "Journeyman" (Puregold CinePanalo, Black Toro Productions)
• "Lasting Moments" (Passion 5 Studios)
• 'Olsen’s Day" (Puregold CinePanalo, Clever Minds, JG Productions)
• "Sana Sinabi Mo" (Netflix, Project 8 Projects)
• "Song Of The Fireflies" (Culturtain Musicat Productions, MQuest Ventures, CMB Film Services)
• "Sunshine" (Anima, Cloudy Duck Pictures, Happy Infinite Productions, Project 8 Projects)
INDIE MOVIE DIRECTOR OF THE YEAR
• Shaira Advincula Antonio ("Sana Sinabi Mo")
• Dustin Celestino ("Habang Nilalamon Ng Hydra Ang Kasaysayan")
• Lav Diaz ('Magellan")
• JP Habac ("Olsen’s Day")
• Antoinette Jadaone ("Sunshine")
• Christian Paolo Lat and Dominic Lat ("Journeyman")
• Fifth Solomon ("Lasting Moments")
MOVIE ACTOR OF THE YEAR
• JM De Guzman ("Lasting Moments")
• Vice Ganda ("Call Me Mother")
• Joshua Garcia ("Meet Greet Bye")
• Baron Geisler ("The Delivery Rider")
• Piolo Pascual ("Manila’s Finest")
• Jericho Rosales ("Quezon")
• JC Santos ("Journeyman")
MOVIE ACTRESS OF THE YEAR
• Mylene Dizon ("Habang Nilalamon Ng Hydra Ang Kasaysayan")
• Nadine Lustre ("Call Me Mother")
• Bela Padilla ("100 Awit Para Kay Stella")
• Angelica Panganiban ("Unmarry")
• Maris Racal ("Sunshine")
• Charo Santos-Concio ("Only We Know")
• Maricel Soriano ("Meet Greet Bye")
MOVIE SUPPORTING ACTOR OF THE YEAR
• Will Ashley ("Bar Boys: After School")
• Rico Blanco ("Manila’s Finest")
• Mon Confiado ("Quezon")
• Jake Cuenca ("The Delivery Rider")
• Juan Karlos Labajo ("Meet Greet Bye")
• Richard Quan ("How To Get Away From My Toxic Family")
• Romnick Sarmenta ("Olsen’s Day")
MOVIE SUPPORTING ACTRESS OF THE YEAR
• Susan Africa ("How To Get Away From My Toxic Family")
• Dolly De Leon ("Habang Nilalamon Ng Hydra Ang Kasaysayan")
• Eugene Domingo ("Unmarry")
• Jennica Garcia ("Sunshine")
• Odette Khan ("Bar Boys: After School")
• Rochelle Pangilinan ("Child No. 82, Anak Ni Boy Kana")
• Sylvia Sanchez ("I’mPerfect")
NEW MOVIE ACTOR OF THE YEAR
• Earl Amaba ('I’mPerfect")
• Emilio Daez ("Bar Boys: After School")
• JM Ibarra ("Child No. 82, Anak Ni Boy Kana")
• Robbie Jaworski ("Meet Greet Bye")
• River Joseph ("Call Me Mother")
• Andres Muhlach ("Minamahal: 100 Bulaklak Para Kay Luna")
• Miguel Ordon ("Some Nights I Feel Like Walking")
NEW MOVIE ACTRESS OF THE YEAR
• Morisette Amon ('Song Of The Fireflies")
• Klarisse De Guzman ("Bar Boys: After School")
• Krystel Go ("I’mPerfect")
• Kazel Kinouchi ("Fatherland")
• Kai Montinola ("Child No. 82, Anak Ni Boy Kana")
• Atasha Muhlach ("Everyone Knows Every Juan")
• Fyang Smith ("Shake Rattle & Roll: Evil Spirits," 2025 episode)
MOVIE CHILD PERFORMER OF THE YEAR
• Lucas Andalio ("Call Me Mother")
• Juharra Asayo ("How To Get Away From My Toxic Family")
• Anika Co ("Sunshine")
• Erin Espiritu ("The Caretakers")
• Julian Paul Larroder ("Tigkiwili")
• Euwenn Mikaell ("The Delivery Rider")
• Zac Sibug ("Unmarry")