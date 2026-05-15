Ritz Azul nanganak na

Gihimugso na sa aktres nga si Ritz Azul, 32, ang first baby nila sa iyang bana nga si Allan Guy. Gi-post ni Ritz ang litrato sa iyang Instagram niadtong Mother’s Day diin makita ang iyang mister nga karga ang ilang baby boy nga may caption nga, “Home.”
Sa wala pa ni manganak, gihulagway ni Ritz ang iyang gisabak nga blessing sanglit matod niya upat katuig nila ning gihuwat nga maporma sa iyang sabakan.
Si Ritz ug Allan unang gikasal niadtong November, 2021 sa Baguio City nga gisundan sa second wedding sa Palawan pagkasunod nga buwan.