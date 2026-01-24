Kalingawan

Simpol: Pansit Cabagan overload

Published on

MGA SAGOL

○ Set A: Sabaw ug karne

250 g pork belly gipabukalan ug gihiwa

1 ka tibuok manok gipabukalan ug gikuniskunis

3 ka tasa’ng tubig alang sa sabaw

1 ka chicken bouillon cube (optional)

1 ka kutsarang patis (fish sauce)

Set B: Dried Seafood ug sausage

2 ka sa pcs dried squid (posit), gihiwa og strips

2 ka kutsara sa dried shrimp (hipon)

1 –2 ka buok chorizo Bilbao o chorizo Macau gihiwa

○ Set C: Aromatics ug mga utanon

3 ka kutsara sa mantika

4 ka lusok sa ahos gihiwa’g gagmay

1 ka buok sibuyas bombay gihiwa og gagmay

1 ka buok carrot gihiwa’g strips

2 ka tasa sa cabbage gihiwa

½ cup tenga ng daga black fungus mushrooms, gihumol sa tubig ug gihiwa

2 ka kutsara sa kinchay Chinese celery, gihiwa

Asin ug pepper pangtempla

○ Set D: Noodles ug Flavorings

150 g sotanghon vermicelli, gihumol hangtod nga pliable

100 g egg noodles

2 ka kutsara sa oyster sauce (optional)

1 ka kutsarita sa white pepper

1 ka kutsaruta sa sesame oil

○ Set E: Garnish ug Serving

Fried nga ahos

Extra kinchay

Kalamansi gitunga

UNSAY BUHATON

○ Set A: Sabaw ug Karne

1. Sa usa ka kaldero, pabukali ang pork belly ug manok sa tubig nga dunay bouillon (kon naggamit) hangtod mohumok.

2. Hauna ang karne, pabugnawa, unya hiwaa ang pork ug kunis­ku­nisa ang ma­nok.

3. Kuhai sa tubig apan hiposi ang sabaw alang sa pagluto.

○ Set B: Dried seafood ug sausage

1. Sa usa ka kaha, inita ang mantika. Gisala ang dried shrimp, dried squid strips, ug chorizo slices hangtod manghumot.

2. Idugang ang ahos ug sibuyas bombay unya isagol ang baboy ug manok. Templahi og gamay nga patis.

Set C: Mga utanon

1. Iyabo ang gihipusan nga sabaw ngadto sa kaha ug pabukala.

2. Unaha og butang ang carrots, lutoa hangtod mogahi.

3. Isagol ang cabbage, tenga ng daga, ug kinchay. I-adjust ang templa pinaagi sa asin ug pepper.

○ Set D: Noodles ug flavorings

1. Idugang ang egg noodles og una, patuhopa ang sabaw. Lutoa og mga 1–2 minutes.

2. Idugang ang gihumolan nga sotanghon, ukaya aron masagol. Pinaagi niini, imong makompleto ang labing lamian nga bam-i Cebuana recipe sa bisan unsang okasyon.

3. Kon ganahan ka, templahi og oyster sauce.

4. Butangi og white pepper ug sesame oil.

○ Set E: Garnish ug serving

1. Paibabwi og ahos ug extra kinchay.

2. I-serve nga dunay kalamansi.

3. Ma-enjoy kon i-serve nga dunay sliced bread, Cebuano style.

