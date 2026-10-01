Talk to Papa Joe: Utangan

Dear Papa Joe,
Ako diay si Randy. Gusto lang ko makakuha og idea ninyo unsa akong buhaton. Di lang nako i-mention iyang name kay di sad ko ganahan mauwawan ang nahilambigit. Naa ko sa laing nasod karon Papa Joe, unya mag-ulian ko diha sa Pilipinas aron mahimamat ang akong mga ka batch sa elementarya.
Tungod sa Facebook nisamot mi ka suod nila ug kon makabisita na sad ko og balik kay ako silang i-treat.
Karon naa koy usa ka classmate sauna naapil sa among batch nihangyo nga manghuwam ug kuwarta kay ibayad niya sa iyang giutangan kay emergency sad daw.
Ako kay nisalig niya akong giingnan mosugot ko pero bayran niya sa di pa ang October kay mouli ko diha unya apil tong kuwartaha sa akong pocket money.
Dako-dako nga kantidad sad nga di lang nako i-mention pero kon sa Pilipinas di to makuha sa duha ka suweldohan as minimum earner.
Karon sige nako paningil kay hapit na akong flight unya kuwang na akong pocket money, inig paningil nako mag-alibi na siya ug ingnon lang ko nga nangutang pa siya para ibayad sa ako.
Pero hangtod karon wa pa gihapon ug mauwaw na nuon ko maningil nga murag ako pay bati sa sige ug paningil.
Unsay angay nakong buhaton ani, nga na-book akong ticket back and forth pero kuwang akong budget, ay kog ingna nga ako na nuon mangutang diri? Palihug tambagi ko.
RANDY
Randy,
Ayaw kaulaw og paningil kay imong kaugalingong kuwarta man na. Kon naa moy klarong sabot kon kanus-a niya ibalik, prangkahi siya nga kinahanglan na gyud nimo ang kuwarta tungod sa imong biyahe ug budget.
Ayaw na pagdawat ug mga alibi, hatagi siya og klarong petsa kon kanus-a niya bayran, bisan hulogan basta tinud-anay ug masunod.
Ug sa sunod, ayaw pagpautang og kantidad nga makapahugot sa imong kaugalingong budget.
Ang pagpaningil sa imong utang dili pagkadautan, pagpaningil lang ka sa butang nga imoha.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)