Tambagi ko Noy Kulas: Maorag mama

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Boh, 35 years old, single.
Kining akong problema parte ni sa akong uyab nga tawgon lang nato sa ngan nga Jen, 28 years old. Two years na mi kapin sa among relationship. But sa among two years, grabe ang akong pag-antos tungod sa iyang grabe ka maldita. Di siya selosa pero magbuot sa akong kinabuhi, as if maora siya og maoy akong mama. Controlling kaayo siya kay maoy magbuot sa tanan, gikan sa akong sinina ngadto sa akong choices sa perfume ug barkadang kuyogan. Mag-background check sa akong mga barkada, magsusi asa ko, kanus-a ko mauli ug uban pa.
Sa sugod kyutan ko sa iyang style but nagkadugay lain na man kay maora na lagi siya og akong mama. Kanang mag-outing mi sa akong mga kauban sa work magsige og chat, magpa-selfie aron makita asa ug kinsa akong mga kuyog. Usahay ipaagi lang og video call pero klaro kaayo nga nag-confirm lang. Usahay ang tawag sa akong mga kauban niya kay mommy. Maka-irritate baya kon ingon ana ang klase sa akong GF kay akong na-feel maora ko og bata.
Karon akong na-feel nga anam-anam nang nawagtang ang akong feeling para niya. Maka-suffocate ang klase sa pagkatawo ug usahay wa na koy independence. Unsa kaha ako siyang buwagan? Please tambagi ko.
BOH
Boh,
Bitaw naay mga tawo, sa akong tan-aw mas kumon sa mga babaye kay sa mga lalaki, ang grabe o nalab-anan ang pagkontrol natong mga lalaki. Naa koy higala nga wa sab kaagwanta, iyang gibuwagan ang iyang uyab kay kon maglaag siya, magsige og panawag unya padalion siya og apas. Sama sa imong GF, grabe mag-interrogate kinsa ang kuyog ug asa naglaag. Wa nagdugay ang ilang relasyon. Maayo gani ang imoha niabot og two years kapin.
Tinuod nagkinahanglan kita og space, kanang wa tay hunahunaon nga dunay magsige og susi o gahuwat pirme. Ingon ana baya tang mga lalaki. Unya di lang kay niya ka mosulti, adto sab sa iyang family members sama sa iyang parents ug mga igsuon. Aron makatabang sa pagtambag niya. If way effect tanan nimong effort, let go if na-suffocate ka na sa inyong relasyon kay bisan ang imong choices sa pagsul-ob, but-an ka. Tinuod, sama og mama nimo. Nalab-anan ra sab.
NOY KULAS
