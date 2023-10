Tambagi ko Noy Kulas: Natripan si Maam

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa alias nga Mike, 19 years old na ko ug first year college sa usa ka school but di lang nako isulti dinhi kay related ang akong problema ani.

Usa sa akong mga maestra amoang neighbor. Sa akong research 35 years old ni siya ug single. Wa ni siyay boyfriend for almost 3 years na tungod kay sulti niya nga tagam na siya sa mga lalaki. Actually naay time magkuyog mi og uli o padulong sa school kay neighbor mi. Feel nako okay ra kaayo kay kaila na kaayo ming duha.

Daan na ko na crush ani niya kay di sa pag unsa, gwapa, sexy ug intelligent siya. Down to earth pa kaayo nga pagka maestra. Sa sige namo nga kuyog, nisamot ka develop akong feeling ni, Maam. Mingawon na man hinuon ko so, magpa pretend kunohay ko nga nakatayming lang.

Noy, okay ra ba kaha kon mosulti ko niya sa akong feeling? Di kaha siya masuko? Di kaha ko niya hagbungon ug likayan ko niya? Please tambagi ko kay first time nako nga mag court og girl.

MIKE

Mike,

Sa pagkakaron, kon maes­tra na siya nimo sa usa ka subject, ayaw lang una padayuna ang imong plano kay basin negative ang iyang reaction. Basin usa na siya sa few nga mga babaye nga negative ang panglantaw ba sa higala nga lalaki nga nanguyab. Naay mga babaye nga ing-ana bisan matured na. Sagad unta sa younger generation na ma-feel.

Ikaduha, sa ethical issue sab. Di maayo nga magkarelasyon ang teacher ug estudyante. Bati kaayo ang pagtan-aw niana sa tunghaan, labina nga under ka niya. Busa, angay kang maghinayhinay o maghuwat sa husto nga panahon. Kanang di ka na under niya or di ka na estudyante sa tunghaan. It either means mo-transfer ka og school or mo-graduate na ka.

Ikatulo, medyo taas og gintang inyong edad bisan tuod kon di na angay ikahibulong karon kay medyo naa nay katinuoran ang “young vine climbs old tree.”Mas maayo nga adto ka na lang sa imong kaedad o kon di man gani, kanang di sab kaayo maguwang nimo. Di gani, manghod og edad nga babaye.

Basta ang bottom line, now is not the right time.

NOY KULAS

