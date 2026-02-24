Kalisod ngadto sa kalampusan, sugilanon sa pamilya Obcial

Sa hilom nga Purok 6, Barangay Tangkigan, Mabini, Bohol, usa ka sugilanon sa kalig-on ug paglaom ang pamilya ni Annabel Flojo Obcial, nga napanday sa kakabos apan napalig-on sa pagtuo ug panaghiusa.
Si Annabel ug ang iyang pamilya usa sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nahimong dakong kausaban sa ilang kinabuhi.
“Bisan unsa ka lisod ang kinabuhi, kon magtinabangay ang pamilya ug magpabiling lig-on ang pagtuo, walay unos nga dili malabyan,” matod niya.
Nagdako si Annabel sa kakabos ug napugos sa paghunong sa pag-eskwela aron motabang sa pamilya.
Niadtong bata pa sila, nagbuhi sila og baboy ug manok, ug nagdepende sa maani sa tanaman aron adunay sud-an.
Human makagraduwar sa high school, niadto siya sa Maynila aron mangita og mas maayong oportunidad.
Didto niya nakaila ang iyang bana nga si Ernesto D. Obcial ug nagtukod sila og pamilya nga gihatagan og upat ka anak.
Sa unang mga tuig sa ilang kaminyuon, nagpuyo sila sa huot nga giabangan duol sa Fort Bonifacio.
Usahay, asin ug buwad ra ang sud-an aron matigom ang kuwarta para sa tambal, hilabi na sa asthma sa ilang kamagulangang anak nga si Annie Flor.
Niadtong 2011, nagsira ang kompanyang giaplayan ni Ernesto ug nadayagnos pa siya og diabetes.
Nisamot ang kalisod, busa nibalik sila sa Mabini niadtong 2012 aron magsugod pag-usab.
Didto, nag-uma si Ernesto samtang namaligya si Annabel og camote cue ug banana cue aron makadugang sa kita.
Ang ilang anak nitabang sab sa pagbaligya sa eskwelahan.
Niadtong 2015, niabot ang paglaom sa dihang nadawat sila sa 4Ps.
Nakatabang ang cash grant sa pagpalit og school supplies ug masustansyang pagkaon, samtang ang Family Development Sessions nakahatag og kahibalo bahin sa responsableng ginikanan ug kaandam sa kalamidad.
Nasulayan pag-usab ang pamilya sa pandemya sa COVID-19 ug sa Bagyong Odette nga niguba sa ilang balay ug panginabuhian.
Apan pinaagi sa pag-ampo, panaghiusa, ug tabang sa komunidad, nakabangon sila.
Karon, si Annie Flor usa na ka licensed teacher ug si Mark Jayson nagtrabaho sa Municipal Agriculture Office sa LGU Mabini. Ang duha ka manghod nagpadayon sa ilang pag-eskwela.
Alang kang Annabel, ang labing dakong bahandi mao ang pamilya.
“Ang paglaom dili gyud dapat biyaan,” matod niya nga usa ka pahinumdom nga ang pagtuo ug panaghiusa maoy tinuod nga kusog batok sa bisan unsang unos. / PR