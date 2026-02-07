Kalit nga pagbaha mipugos sa magtiayon sa pagbakwit

Niadtong Biyernes, Pebrero 6, 2026, mga alas 2 sa hapon, nagsugod ang kusog nga uwan sa tibuok Habagatang Sugbo, lakip na sa Barangay Mantalongon sa Lungsod sa Dalaguete, samtang ang Tropical Depression Basyang nagpabilin sa Visayas region.
Ang maong dautang panahon, nga gihatagan sa lokal nga ngalan nga Basyang ug nailhan sa tibuok kalibutan nga Penha, nagdala og dugay nga pag-uwan, kasarangan nga hangin, ug dagkong balod samtang kini nagpadulong sa amihanan-kasadpan agi sa Cebu Strait paingon sa Negros Oriental.
Ang mga opisyal sa Pagasa nagpahimutang sa daghang lugar ubos sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ug No. 2 tungod sa epekto sa bagyo.
Samtang nagpadayon ang uwan hangtod sa gabii sa Pebrero 6, ang sapa tupad sa balay ni Romulo Jabagat, 67, ug sa iyang asawa nga si Luzviminda, 69, niawas.
Kini maoy hinungdan sa kalit nga baha (flash flood) nga nisulod sa ilang balay ug nagpugos kanila sa pagbakwit ngadto sa mas taas nga dapit alang sa ilang kaluwasan.
Pagkasunod adlaw, sa adlawng natawhan ni Romulo niadtong Sabado, Pebrero 7, imbes nga magsaulog, ang magtiayon naggahin sa ilang oras sa pagpanglimpyo sa ilang balay ug pag-ayo sa ilang taytayan nga kawayan aron makabangon gikan sa epekto sa baha.
Ang baha nakaguba usab sa duol nga umahan ug nakadaot sa mga tanom nga repolyo, kamatis, sibuyas, ug sayote nga gisaligan sa mga lokal nga mag-uuma alang sa ilang kita ug pagkaon. / JCDV