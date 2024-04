Kalsada sa White Road sa Inayawan sementuhon

Ang naasoy’ng proyekto naglangkob og 228 metros makatabang sa paglambo sa access ug pagsud ug paggawas sa tanang mga motorista sa dapit ug naghatag og road network nga mas luwas ug dali na lang ang oras sa pagbiyahe subay sa maong kalsada.

Sa pakigpulong sa barangay kapitan sa Inayawan, Atty. Kirk Repollo, mapasalamaton siya ngadto ni Kongresista Edu Rama nga gihatagan og prayoridad ang iyang barangay alang sa maong proyekto sa iyang unang termino isip representante sa Cebu City South District.

“Karon na gyud ang adlaw sa sinugdanan sa kaayohan sa atong dapit dinhi sa White Road. Kining proyekto nga mokabat og P4.9 milyones gipaningkamotan gyud ni Kongresista Edu Rama gikan sa nasudnong panudlanan aron ang atong dapit dinhi ug dili madugay matarong na gyud ang kalsada dinhi sa atong White Road area,” pamahayag ni Repollo.

Si Kongresista Rama sa iyang bahin, misaysay sa dihang siya pa ang Chairman sa Committee on Public Servi­ces, sa iyang termino isip konsehal sa dakbayan, nahinumdom nga ang mga trak sa basura nga nagbalik-balik sa dumpsite, usa sa mga hinungdan sa grabeng libaong sa maong dalan.

Gani, midangop si Repollo ngadto sa buhatan ni Rama nga naghangyo nga abagan nga sila mapatarong ang ma­ong kalsada.

“Nalipay ko nga nadayon na gyud ang pangandoy diri sa atong mga residente sa Sitio White Road,” sumala ni Kongresista Rama.

Ang proyekto ubos sa Convergence and Special Support Program sa Department of Public Works and Highways (DPWH) - Basic Infrastructure Program (BIP). Naglangkob kini sa konstruksyon sa duha ka mga lane nga may tag 300-mm nga gibag-on sa Portland Cement Concrete Pavement (PCCP) nga nagkalain-laing gidak-on gikan sa 5.20 ngadto sa 6.10 metros nga gilapdon ug 200-mm nga gibag-on sa aggregate subbase course ug subbase preparation.

Atol sab sa groundbreaking, anaa si DPWH Cebu City District Engineering Office District Engineer Ramon Devenadera, Assistant District Engineer Manolo B. Macaroni, Jr., ug ang tag-iya sa PJMEPP Constructions, Inc. nga si Paul Jake Castillo. / PR