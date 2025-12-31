Kaluwasan, recovery maoy tutokan sa Dakbayan sa Mandaue sa 2026

Tutokan sa administrasyon ni Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano, sa Dakbayan sa Mandaue ang kaluwasan, pagpangandam, ug pagbangon sa tuig 2026 human sa nasinating mga hagit.
Sa iyang mensahe alang sa Bag-ong Tuig, giila ni Ouano ang mga kalisod nga giatubang sa mga residente apan siya niingon nga ang dakbayan nagpabiling nagbarog tungod sa panaghiusa ug kalig-on sa mga Mandauehanon.
“Bisan pa sa mga kalamidad, nibarug gihapon kita,” matod ni Ouano, dungan sa pag-ingon nga ang milabayng tuig maoy nagsulay sa dakbayan apan nagpakita usab kini sa katakos sa komunidad sa pagtinabangay sa panahon sa krisis.
Ang mayor niingon nga tinguha sa iyang administrasyon nga palig-unon ang mga lakang nga maghimo sa Dakbayan sa Mandaue nga mas andam alang sa mga emerhensya, dungan sa pagsiguro nga ang mga paningkamot sa pagbangon moresulta sa pag-uswag sa ekonomiya ug mas lapad nga oportunidad alang sa mga residente.
Matod ni Ouano, tumong sa dakbayan nga himoong oportunidad ang mga kapakyasan ug anam-anam nga palambuon ang kahimtang sa pagpuyo sa mga pamilya.
Siya nidugang nga ang lokal nga kagamhanan mopadayon sa pagduso og mga programa nga nagseguro sa malungtarong kalambuan.
Giawhag usab niya ang mga residente sa pag-atubang sa Bag-ong Tuig uban ang positibong panglantaw.
Matod niya nga ang pag-uswag nagdepende sa hiniusang paningkamot tali sa gobiyerno ug sa publiko.
Gitapos ni Ouano ang iyang mensahe pinaagi sa pagpasalamat sa mga Mandauehanon sa ilang kooperasyon ug nanghinaot kanila og malinawon nga Bag-ong Tuig. / CAV