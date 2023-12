Kaluwasan sa firecracker zone sa SRP gisusi sa CCPO

Aron masiguro nga naa sa luwas ang mga naninda og pabuto sa firecracker zone sa South Road Properties (SRP), giinspeksyon kini sa Regio­nal Civil Security Unit (RCSU) 7 uban ang Cebu City Police Office (CCPO), Mi­yerkules, Disyembre 20, 2023.

Ang pangulo sa Firearms and Explosives Section sa RCSU 7, Police Major Vernido Villamor Jr., nagkanayon nga ang tuyo sa inspeksyon aron masiguro nga ang mga nanin­da sa mga pabuto kompleto kini sa mga papeles sama sa permit gikan sa ilang buhatan ug nasunod ang lagda.

Atol sa pagsusi sa mga tinda, nakita hinuon nila nga ang mga gipamaligya nga pabuto pulos gitugotan sa balaod.

Dugang ni Villamor nga kon duna silay makita nga pabuto nga wala malakip sa gitugot sa balaod, ila kining imbargohon aron paglikay sa disgrasya.

Adunay 15 ka stalls ang na­maligya og mga pabuto sa SRP nga nahatagan og permit hu­man makaduso og appli­ca­tion niadto pang Oktubre 2023.

Nagsugod sila sa ilang pagbaligya niadtong Disyembre 16, 2023 ug matapos kini sa Disyembre 31, 2023.

Dugang ni Villamor nga tu­ngod kay duna nay namaligya sa mga pabuto, gidili na ang pagtrabaho sa dapit aron malikayan ang disgrasya sama sa pagkasunog sa dapit.

Ang matag stall, gikinahanglan nga dunay fire extinguisher aron maoy gamiton kon uga­ling dunay motumaw nga sunog.

“So far, sa atong pag-check, wala pay nakita nga nilapas sa ginadili nga i-display diri sa SRP, compliant ra sila,” matod ni Villamor.

Alang kang Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operation sa CCPO nagkanayon nga hugot nilang idili ang pagtrabaho sa lugar aron malikayan ang sunog.

Labing maayo usab nga masayod ang mga manindahay unsaon paggamit ang fire extinguishers aron nga dili modako ang sunog.

“Kanang fire extinguisher nato is not just for display or compliance purposes but dapat gyud kabalo gyud ta mogamit in case naay mga panghitabo then in coordination with RCSU-7 we will also conduct kanang roving inspection aning lugara,” matod ni Rafter.

Hugot nga gidili sa kapulisan ang pagbaligya sa mga pabuto gawas sa firecracker zone.

Sila mibahad nga ila ki­ning dakpon ug imbargohon ang mga pabuto ug masayang lang ang ilang puhonan.

Matag karon ug unya, dunay hinuon nga kinalit nga inspeksyon ug mag-roving sila sa mga barangay ug kon dunay mamaligyag pabuto, ila kining imbargohon base sa nalatid sa balaod.