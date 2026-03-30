Kamahal na sa lana, mipalisod sa panginabuhi sa mga drayber

Sa dili pa ang kabuntagon, saba na ang makina ni Joel Dela Cruz, 55, apan mas saba ang kabalaka sa iyang huna-huna samtang gisubay ang kalsada taliwala sa nagkagamay nga kita tungod sa pagsaka sa presyo sa krudo.
Kada adlaw, dinalian niyang susihon ang iyang sakyanan, nasayod nga ang matag piso nga magasto sa lana deretso nga makuha gikan sa gamay nga kita nga iyang iuli sa panimalay.Gitug-anan niya ang SunStar Cebu niadtong Lunes, Marso 30, 2026, nga ang full tank nga kaniadto mokantidad lang og P1,500, karon moabot na og kapin sa P3,000—doble na sa iyang inadlaw nga gasto sa operasyon.
Ang 55-anyos nga si Dela Cruz usa ka drayber sa tradisyonal nga dyip sa usa ka pribadong terminal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Sukad pa sa tuig 2000 nagsugod og pamasahero si Dela Cruz.
Duha ka dekada na siyang namasahero para sa pamilya, apan tungod sa sige’g saka sa krudo, ang iyang trabaho nahimo na nga usa ka alkanse nga pakigbisog.
“Lisod man magbiya ta’g byahe kay basi’g wa ta’y makaon ba. Ako mismo naay maintenance, daghan ko'g tambal, kumpleto pas sakit,” asoy pa ni Dela Cruz.
Taliwala sa nagkataas nga gasto, ang iyang kita padayon nga niminos gikan sa labing minos P800 matag adlaw kaniadto, ngadto na lang sa P300 hangtod P500 sa kasagaran nga mga adlaw.
Ang kalit nga pagsaka sa presyo sa lana dako og nakuha sa iyang take-home pay, diin sagad igu-igo na lang nga ikapalit sa mga batakang panginahanglan.
Sa ilang panimalay, nagpatong-patong ang kalisod sa pinansyal tungod kay duna siya’y duha ka anak, ang usa nagtungha sa pribadong kolehiyo samtang ang usa anaa sa Grade 4, hinungdan nga ang gasto sa edukasyon usa ka dakong kabalaka.
Si Dela Cruz duna’y mild diabetes, usa ka kondisyon nga nanginahanglan og regular nga tambal alang sa maintenance.
Naningkamot siya nga maka-adjust pinaagi sa pagkaon sa bisan unsa nga makaya sa bolsa, sagad utanon na lang, aron lang makalahutay taliwala sa nasinati nga kalisod.
Iyang gikasubo nga ang pletehan nagpabilin sa karaan nga presyo taliwala sa nagmahal nga lana, ug wala pa’y bag-ong “fare matrix” nga makita, apan padayon gihapon siyang naningkamot sa patas nga paagi ug nagsunod sa balaod aron lang makakita og tarong nga panginabuhian.
Nanawagan siya sa Kagamhanan sa Lapu-Lapu nga tabangan sila ug maminus-minosan ang kalisod nga giatubang niya ug sa iyang mga kauban nga drayber nga padayong nakigbisog batok sa nagkamahal nga palitunon. / DPC