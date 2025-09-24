Kamahal sa tiket sa FIVB Volleyball Men’s Word Championship ipaimbestigar ni Tulfo

Gisaway og maayo sa Senado ang grabe ka mahal sa balor sa mga tiket sa kasamtangang nagpadayon nga FIVB Volleyball Men’s World Championship sa Manila.
Nagkanayon si Sen. Erwin Tulfo nga ang balor sa mga tiket nga moabot hangtod ngadto sa P15,000 dili makaya sa ordinaryong sports fans hinungdan nga ‘gilangaw’ ang mga duwa niini.
Sa iyang privilege speech, nanawagan si Tulfo nga mopahigayon og imbetigasyon kabahin sa kompetisyon nga gisalmutan sa 32 ka labing maayong volleyball teams lukop kalibutan ug gigastuhan sa Plipinas og makabungog nga P2 bilyunes isip host.
Gumikan kay hapit wala’y nanan-aw, ang nag-organisar nga mao ang Philippine National Volleyball Association (PNVF) naahat pagkunhod katunga sa balor sa mga tiket unya gihimong libre ang mga lingkuranan sa layo nga puwesto pinaagi sa first-come, first-serve basis.
“P15,000 para makapanood lang po ng volleyball. Sino naman po ang bibili ng ganyan kamahal na ticket? Siyempre, hindi po ang ordinaryong estudyante. Hindi rin po ‘yung mga mahilig sa volleyball sa probinsya o mga batang nangangarap na maging volleyball players,” pasabot ni Tulfo nga napatik sa Spin.ph. / ESL