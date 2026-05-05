Kamatayon ni Kingston Cheng nagdasig sa Senado pahugtan ang Anti-Drunk Driving Law

Giduso ni Senador Francis “Chiz” Escudero niadtong Lunes , Mayo 4, 2026, ang Senate Bill No. 2078 aron palig-unon ang balaod batok niadtong magmaneho nga hubog o sabog sa druga.
Kini agi’g tubag sa nagkadaghang panawagan alang sa kaluwasan sa dalan ug mga pamilya sa mga biktima alang sa mas estrikto nga pagpatuman ug accountability.
Ang maong lakang nga giulohan og “An Act Strengthening Mechanisms Against Driving Under the Influence of Alcohol, Dangerous Drugs, and Other Similar Substances,” nagtinguha nga usbon ang Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.
Ang balaudnon ni Escudero nagtumong sa paghapsay sa mga buslot o huyang sa pagpatuman sa balaod nga nahimong rason sa pag-downgrade sa mga kaso ug pagkalangan sa hustisya sa mga nangamatay nga aksidente sama sa nahitabo sa 23-anyos nga Sugboanong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng sayo ning tuiga.
Matod sa beteranong magbabalaod, kinahanglan na nga i-update ang karaan na nga balaod aron mahiuyon sa kasamtanga’ng panahon ug maseguro ang paspas ug ang klaro nga imbestigasyon human sa mga insidente sa dalan. Ubos sa bag-ong lagda, ang mga polis o law enforcement officers obligado nga mopahigayon og field sobriety, breath, chemical, ug drug screening tests sulod sa duha ka oras human sa aksidente nga niresulta sa pagkaangol o kamatayon.
Magpahamtang og administratibong silot sa mga opisyal nga mapakyas o modumili sa pagpahigayon sa mga test.
Dugangan ang mga multa ug silot ubos sa RA 10586 aron mabalik ang kahadlok sa paglapas sa balaod samtang nagpabiling makiangayon ang mga silot. / PR