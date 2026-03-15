Kamatayon sa ECT payout sa Mandaue, ipaimbestigar

Tungod sa kamatayon sa usa ka 31-anyos nga babaye sa Mandaue City samtang gipahigayon ang validation process para sa Emergency Cash Transfer (ECT) payout sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), ang Mandaue City Legal Office maoy tahasan sa paghimo og pormal nga imbestigasyon sa maong insidente.
Si City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on, sa usa ka mensahe ngadto sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Marso 15, 2026, niingon nga ang kagamhanan sa dakbayan nagsugod na sa paghimo og mga lakang human nangayo og opisyal nga incident report.
Kini nga kalamboan nahitabo human nakuyapan ang benepisaryo nga si Mary Christ Cuizon sa gymnasium sa Barangay Opao samtang naglinya para sa P5,000 nga ECT verification alang sa mga biktima sa Bagyong Tino nga niigo sa Sugbo, lakip na ang Mandaue City, niadtong Nobyembre 2025.
Sa taho gikan sa GMA Regional TV News, giingon nga si Cuizon, inahan sa upat ka mga anak, bag-o lang nanganak sa iyang kamanghoran unom ka bulan ang nilabay.
Dugang sa maong taho, ang amahan ni Cuizon gusto nga makita ang closed-circuit television (CCTV) footage sa maong gym aron masuta kon giunsa pagkahitabo ang tanan.
Giangkon niya nga nikabat og halos 30 minutos una pa gitabang ang iyang anak, ug sa dihang gihimoan na kini og cardiopulmonary resuscitation (CPR), nakabsan na kini sa kinabuhi.
Matod ni Malig-on, usa ka pormal nga kamanduan nga nagmando sa City Legal Office sa pagpahigayon og imbestigasyon ang nakatakdang i-isyu karong Lunes, Marso 16.
Sa dihang gipangutana bahin sa posibleng mga kapakyasan (lapses) sa paghatag og dinaliang medikal nga tabang, si Malig-on niingon nga kadtong mga sad-an mahimong mag-atubang og reprimand, suspension, o uban pang silot ubos sa kasamtangang administratibong lagda.
Iyang gidugang nga adunay mga internal nga lakang nga ipatuman aron mapalambo ang proseso sa umaabot.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag, ang DSWD 7 niingon nga ang pamilya ni Cuizon nakadawat og P10,000 nga tabang sa pagkaon, ug mosunod usab ang burial assistance kon anaa na ang death certificate.
Ang City Social Welfare Development Office nihatag usab og P30,000 nga cash assistance sa pamilya, samtang ang igsuon ni Cuizon makadawat og ECT assistance nga mokantidad og P5,250. / DPC