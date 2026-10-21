Kamatayon sa lalaki napalgan sa Citilink, gipasusi ni Labra

Nanawagan si Cebu City Councilor Paul Labra sa kapulisan nga palawman ang imbestigasyon sa kamatayon sa batan-on nga si Isaac Virgil Viernes, lawas napalgan nga gilubong sa bakanteng lote sa Barangay Pahina Central human gikataho nga nawala sa Oktubre 7, 2026.
Sa iyang privilege speech atol sa sesyon sa City Council niadtong Martes, Oktubre 20, giawhag ni Labra ang Cebu City Police Office (CCPO) nga susihon ang tanang ebidensiya aron matino ang nahitabo ug mailhan ang posibleng responsable sa kamatayon sa biktima.
Si Labra, nga nangulo sa Committee on Public Order and Safety ug kanhi polis, niingon nga kinahanglan patas ug lawom ang imbestigasyon aron maseguro nga ang bisan kinsang manubag sa krimen adunay igong ebidensiya.
Giawhag ni Labra ang publiko nga ipahibawo sa kapulisan ang bisan unsang impormasyon nga makatabang sa kaso, ilabi na kadtong nakakita kang Viernes sa kaadlawon sa Oktubre 7 o sa nisunod nga mga adlaw.
Gipasidaan sab niya ang katawhan batok sa pagpakatap sa unverified nga information nga mahimong makabalda sa imbestigasyon o makapasamot sa kasakit sa pamilya sa biktima. / CAV