Kamatayon sa pari way foul play

Gitak-upan na sa Mabolo Police Station ang ilang gihimong imbestigasyon sa kamatayon ni Father Decoroso “Cocoi” Olmilla sa sulod sa iyang condo unit sa Barangay Mabolo sa Siyudad sa Sugbo niadtong Nobiyembre 12, 2025.
Kini human nga nigawas ang resulta sa autopsy sa patayng lawas niini nga walay nakitang foul play ang kapulisan.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Joe Losbaños, ang information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), nga niadtong Biyernes, Nobiyembre 14, 2025, ang mga sakop sa PNP Scene of the Crime Operations nihimo og scene investigation ug nasuta nga walay struggle sa sulod sa condo unit sa pari.
Nakakuha sila og hait nga kutsilyo nga mao ang gigamit sa paggulgol sa liog .
Base sa CCTV camera sa hallway sa condo, way nakita nga dunay laing tawo nga nisulod sa unit sa biktima gawas sa babaye nga maoy giingong kauban.
Ang nga imbestigador nihinabi sa guwardiya ug nibutyag kini nga way lalaki nga nisulod sa unit gawas sa babaye nga una nilang nailhan nga asawa.
“Base sa result sa autopsy negative, walay na found nga foul play sa kamatayon ni father,” matod ni Losbaños.
Niadtong Martes gihatod sa katapusang kapahulayan si Father Olimilla nga naila sa iyang angga nga si Father Cocoi, dungan sab sa pagsirado sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan.
Gipahibalo na sa CCPO ang Cebu Archdiocese ug ang mga kabanay sa pari labot sa resulta sa gihimong imbestigasyon. / AYB