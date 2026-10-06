Kampana sa Loboc nabawi gikan sa timbangan, 1 kawatan sikop

Nadakpan na sa kapulisan ang usa sa duha nga nagkawat sa karaang kampana sa Saint Peter Parish Church sa Poblacion Ondol, Lungsod sa Loboc, Probinsiya sa Bohol.
Nadakpan ang usa sa duha ka suspek sa gihimong hot pursuit sa Loboc Municipal Police Station sa Bohol Police Provincial Office ala 1:50 sa kaadlawon, Martes, Oktubre 6, 2026, sa Purok 6, Santa Cruz, sa Sagbayan, Bohol.
Ang nasikop giila nga si Arnold Dalquez, 25, samtang gipangita pa ang kauban niining babaye nga si alyas Rina.
Unang nakadawat og tawag sa telepono ang kapulisan sa Loboc gikan sa maintenance ug panday sa Saint Peter Parish Church nga si Lito Buyod nga nagpahibawo nga ang karaan nga kampana sa simbahan ang nawagtang.
Human makuha ang impormasyon atol sa gilusad nga imbestigasyon, gisubay ang mga kuha sa CCTV sa simbahan ug nakita nga gikuha sa duha ka tawo ang maong butang.
Nakita nila nga paingon sa Sagbayan ang mga suspek sakay sa traysikol.
Nakig-alayon dayon sila sa kapulisan sa Sagbayan ug nailhan ang maong mga suspek ug natultolan ang balay nga niresulta sa pagkasikop sa usa ka lalaki.
Nabawi sab sa mga polis ang gikawat nga kampana nga gibutang sa balay sa usa ka alyas Jerry, kumprador og scrap iron, sa Barangay Libertad, Lungsod sa Tubigon.
Gibayran niya og P17,000 ang kampana ug wala siya masayod nga kinawat kini.
Sigon sa kadagkuan sa simbahan nga ang karaan nga kampana sa Saint Peter Parish gitaod niadtong 1914 ug sa dihang nabuak wala na nila gamita.
Kasong Qualified Theft ang giandam sa kapulisan batok sa dinakpan ug sa laing suspek. / AYB