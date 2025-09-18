Kampanya batok baha ilusad, Sept. 27

TUNGOD sa nagkagrabe nga epekto sa kusog nga ulan ug pagbaha sa Sugbo, ang Cebu Citizens Initiative (CCI) kauban ang Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI), maoy manguna sa usa ka dako nga kalihukan aron iduso ang usa ka mas lig-on nga Cebu batok sa baha.
Atol sa press briefing niadtong Huwebes, Septiyembre 18, 2025, gi-introduce sa mga organizer ang Flood Free Cebu, usa ka multi-sectoral nga
panawagan alang sa aksiyon nga nagtumong sa paghiusa sa mga ahensiya sa gobiyerno, mga negosyo, civic groups, ug mga komunidad sa pagsulbad sa dugay nang problema sa pagbaha sa siyudad.
Ang kampanya mag-focus sa pag-edukar sa publiko, pagpalihok sa komunidad, ug mga paagi sa pagpanubag aron maseguro nga ang mga lungsoranon ug mga awtoridad molihok nga proaktibo sa pagpaminos sa risgo sa baha.
Ang inisyatiba pormal nga ilusad pinaagi sa usa ka summit kauban ang Flood Hero Cebu nga kalihukan sa Septiyembre 27, sa Cebu Coliseum, diin gilauman nga salmotan sa daghang stakeholders. / DPC