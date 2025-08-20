Kampanya batok ilegal nga drugas hugtan sa Inayawan

Kampanya sa ilegal nga drugas, pagpanalipod sa katungod ug kaluwasan sa kabataan maoy sentro sa programa sa bag-o lang nilingkod nga hepe sa Inayawan Police Station 7 sa Cebu City Police Office (CCPO).
Mao kini ang gipabuhagay ni P/Capt. Troy John Lalamunan ngadto ni Kapitan Atty. Kirk Bryan Jaca Repollo sa Barangay Inayawan niadtong Agusto 20, 2025.
Si Repollo nihimo og courtesy call ni Lalamunan ug nihangop sa pag-asumir niini sa katungdanan.
Gikan sa Mandaue City Police Office (MCPO) si Lalamunan og dugay nga nagduma sa Drug Enforcement Unit (DEU).
Si Repollo nipasalig nga mosuporta sa tanang police operations sa Inayawan ilabi na gyud sa kampanya batok sa ilegal nga drugas.
Giangkon ni Repollo nga daghan ang nagnegusyo og drugas sa Inayawan apan mga gikan sa laing lugar ug namalhin lang.
Gitug-anan ni Repollo si Lalamunan nga daghan ang nag-agni kaniya nga mo-apply ang Inayawan aron mahimong drug-cleared barangay apan nanagana siya tungod sa bati nga hunahuna sa mga konstituwente.
“Magpa drug-cleared ta unya naa gihapo’y daghang madakpan, unya ang mga tawo mismo bati og impression,” matod sa kapitan.
Apan nagtuo si Lalamunan nga mas maayo nga mapa-drug-cleared ang barangay aron ang katawhan mismo maoy mosumbong sa mga polis sa ilang mga silingan nga nagnegusyo og drugas.
Nipasabot si Lalamunan nga ang mga tawo mismo motabang sa kampanya aron mapanalipdan ang pagka drug-cleared sa barangay.
Seguridad sa kabataan
Sa gihimong kukabildo, nagpakisayod sab ang opisyal sa kapulisan kang Repollo sa kahimtang sa kabataan sa Inayawan kon duna bay nalambigit sa mga gang.
Gisaysay sa kapitan nga dunay panghitabo nga may mga estudyante nga modangop sa barangay kay gipang-atangan gikan sa ilang pagpanggawas sa eskuylahan sa ubang grupo sa mga batan-on.
Duna say mga gang nga ang mga lider mga dagko na og edad apan nangatarungan nga trip nila ang mag-foods o kaon-kaon lang.
Apan niabot sa punto nga ang mga miyembro sa gang kon di makadala og mga pagkaon, silotan sa mga lider sa gang hinungdan nga mapugos sila sa pagpanguha sa suplay nga pagkaon sa ilang balay ug ang uban mapugos sa pagpangawat sa mga baligya sa merkado.
Duna say nahitabo kaniadto nga dunay batan-ong babaye nga gidala sa iyang amiga sa tapok sa ilang gang ug gibiyaan.
Ang nahitabo gitabangan sa mga sakop sa gang ug nimabdos.
Matod ni Repollo nga gipatawag niya ang mga lider ug sakop sa gang ug gitambagan nga bungkagon ang ilang grupo hinungdan nga natapos ang ilang tapok-tapok magabii. Pirme sab mag-roving ang mga tanod sa dapit nga ilang abutanan.
Nisugyot si Lalamunan nga ang barangay mismo maoy mangulo sa pagtukod og grupo alang sa kabataan ug sakyan kon unsa ang ilang gusto.
Gihangop ang hunahuna ni Lalamunan ug gisultian nga dugay na nga ang barangay dunay gitukod nga grupo sa kabataan ug daghan kanila ang nangapil sa Inayawan Talents Guild ug sila nahimong mga mananayaw sa Sinulog ug sa Puso Festival.
Daghan sab sa mga batan-on ang nahimong volunteers sa barangay disaster preparedness, sa Kabataan Kontra Druga at Terorismo (KKDAT) ug sa Kalipunan nang Kabataan (KK).
Pangandam sa pista
Nahisghutan sab sa panagtagbo ni Repollo ug Lalamunan ang pagpangandam sa kapistahan ni Sr. San Agustin nga magsugod karong adlawa, Agusto 21 hangtod sa 31, 2025.
Aron hingpit nga magmalampuson ug magmalinawon ang kapistahan, gipahibawo ni Lalamunan nga dunay dugang polis ang ipadala sa Inayawan.
Nakugang ang hepe sa kasayuran nga bongga kaayo ang kapistahan sa barangay ug nindot ang matag gabii nga kalingawan ug labaw nga tambungan ang Bingo social nga dunay premyo nga P100,000 ang black-out.
“Ang grabing tawo gyud ang atong Bingo kay daghan sa mga taga laing barangay mangabot sa Inayawan kay mangapil mamasin nga maoy makadaog sa black-out nga P100,000. Mag-expect gyud ta anag mga dos mil ka mga tawo kay mapuno atong sports complex ug covered court sa mga mangapil,” matod ni Repollo.
Pagtambayayong
Nagkasabot ang duha ka opisyal nga magtambayayong alang sa kaluwasan ug seguridad sa katawhan sa Inayawan.
Nipasalig ang kapitan nga andam mosuporta sa programa sa kapulisan.
Giisip ni Lalamunan nga dakong hagit ang iyang atubangon sa unom ka mga barangay nga ubos sa iyang hurisdiksyon, ang Inayawan, Pardo, Kinasang-an. Cogon, Bulacao ug Basak-Pardo.
Sa maong mga barangay, ang Inayawan ang pinakadaghan og populasyon nga moabot sa 34,432 ka mga lumolupyo. / VLM