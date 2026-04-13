Kampanya batok illegal dumping sa Mandaue, gipahugtan

Gipaspasan karon sa mga awtoridad ang kampanya batok sa illegal dumping human nakuhaan sa CCTV ang usa ka multicab nga naglabay sa karga niining basura sa usa ka residential area sa Barangay Casuntingan.
Tungod niini, nanawagan si Konsehal Jennifer Del Mar, chairperson sa Committee on City Assets and Properties, og lawom nga imbestigasyon.
Si Del Mar nagkanayon nga ang maong insidente nakahatag og seryosong kabalaka sa panglawas sa publiko, pagpanalipod sa kalikopan, ug pagrespeto sa nagpadayong paningkamot sa dakbayan sa kalimpyo.
“From what we saw, a multicab stopped in Barangay Casuntingan near the church and dumped a full load of garbage. It was very disappointing because the area was clean,” matod sa konsehal.
Gipasiugdahan niya nga dili makiangayon ang maong buhat sa mga residente, sanglit wala mahibalui kon unsa ang sulod sa maong basura nga mahimong magdala og peligro sa panglawas.
Nahitabo ang insidente niadtong Abril 11, alas 7 sa gabii, diin gihulagway ni Del Mar nga usa ka mapangahason nga buhat.
“Imagine, it happened at 7:00 in the evening. That is still early. It only shows a lack of respect for the city,” sumala pa ni Del Mar.
Gipasabot niya nga gihimo sa kagamhanan sa dakbayan ang tanan aron mapadayon ang kalimpyo bisan pa man sa mga hagit, lakip na ang pagpasira sa landfill sa Binaliw ug ang kakuwang sa permanenteng solusyon sa paglabay og basura.
Dugang pa niya, gimanduan na ang Mandaue City Environment and Natural Resources Office sa pagpadali sa imbestigasyon aron masuta kon aduna ba’y susamang insidente nga nahitabo sa ubang barangay.
“We want to make sure this is not something they have been doing repeatedly. They may have done this before without being caught,” ingon ni Del Mar.
Giduso sab niya ang tukmang silot batok sa mga sad-an.
“There must be proper sanctions against the driver and those involved. This kind of behavior has no place in our city. People must respect Mandaue,” matod niya.
Sa laing bahin, sa usa ka interbyu pinaagi sa telepono, si Casuntingan Barangay Captain Jose Ronnie Ranile niingon nga dugay na nga problema ang illegal dumping sa ilang dapit, ilabi na ang basura gikan sa panimalay ug mga basura sa konstruksyon.
“In Barangay Casuntingan, we have recorded many instances of illegal dumping, especially debris. That is why we installed CCTV cameras in areas where violations often happen,” matod sa kapitan.
Sumala ni Ranile, nagtuo ang mga suspetsado nga ang basura kuhaon ra pagkasunod adlaw.
Ang eskedyul sa paghakot og basura alang sa biodegradable waste sa barangay kay matag Miyerkules ug Huwebes.
Gikompirma ni Ranile nga ang drayber ug ang helper naisyuhan na og citation ticket ug environmental sanitation notice of violation.
Dugang pa niya, ang duha taga Casuntingan ra sab. / ABC