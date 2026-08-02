Kampanya batok loose firearms, gun-for-hire gipakusgan sa PNP

Gipakusgan sa Philippine National Police (PNP) ang ilang mga operasyon sa intelligence ug imbestigasyon batok sa mga armas nga way lisensya ug mga gun-for-hire syndicate.
Nanawagan usab sila sa publiko nga mohatag og impormasyon nga makatabang sa mga awtoridad sa pagpugong sa mga pagpatay nga tinuyo (contract killings) ug pagbungkag sa mga organisadong kriminal nga grupo.
Si PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. niingon nga ang gipakusog nga kampanya kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa gobyerno aron mapugngan ang bayolenteng krimen, subay sa mga direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Interior Secretary Jonvic Remulla.
Ang hepe sa pulisya niingon nga sila nagpalig-on sa mga paningkamot sa pagsubay sa mga indibidwal ug grupo nga nalambigit sa mga contract killings pinaagi sa pagpalapad sa pagpangalap og impormasyon, paggukod sa mga wanted nga personalidad nga nalambigit sa organisadong krimen, ug pag-koordinar pag-ayo sa mga piskal ug mga kaubang ahensya aron pagtukod og mas lig-on nga mga kaso nga mahimong mosangpot sa malampuson nga mga kombiksyon.
Isip kabahin sa kampanya, gimandoan ni Nartatez ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nga hingpit nga balidohon ang mga report ug impormasyon nga may kalabotan sa giingong mga operasyon sa gun-for-hire, labi na kadtong nalambigit sa pagdaghan sa mga loose firearms.
Matod niya, gipakita sa mga rekord sa kapulisan nga ang mga armas nga gihuptan nga ilegal sagad gigamit sa mga organisadong kriminal nga grupo, ug ang pipila ka mga armas nga narekober atol sa mga operasyon nasuta sa ulahi nga gigamit sa nagkadaiyang krimen. / TPM / SunStar Philippines