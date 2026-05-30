Kampanya batok OSAEC gipalig-on sa Sugbo

Dili tanang hulga anaa sa karsada; ang uban anaa ra diay sulod sa panimalay, luyo sa hilom nga mga kamera ug sa hayag sa monitor nga nagbaligya sa inosenteng kabataan.
Aron sumpoon kining dako apan sagad tago nga krimen, naghiusa ang kadagkuan sa Philippine National Police (PNP) ug mga kaabag niini sa Lapu-Lapu City, niadtong Mayo 25-26, 2026.
Ang duha ka adlaw nga WCPC Leadership Peer Exchange on OSAEC Operations nagtapok sa mga opisyal sa Women and Children Protection Center (WCPC) ug sa International Justice Mission (IJM) Philippines aron mas palapdan ang paggukod sa Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC).
Lahi sa uban, ang OSAEC sakit palandungon tungod kay sagad mga ginikanan o kabanay mismo nga gisaligan sa bata ang nihimo sa krimen.
Sama nalang sa pag-livestream sa pang-abuso sa batan-ong biktima nga gilawog ngadto sa mga langyawng mapahimuslanon bugti sa bayad.
Matod sa pagtuon sa IJM niadtong 2022, usa sa matag 100 ka Filipinong bata ang nakasinati niini.
“It’s easy to think this is just happening online, but it’s not,”matod ni Evelyn G. Pingul, director sa community engagement sa IJM Philippines.
“This is real abuse with lasting harm to children. Every time someone chooses to speak up and report suspected cases, we have a chance to interrupt that harm, hold offenders accountable, and protect more children from going through the same trauma,” dugang niya.
Si Police Brigadier General Maria Sheila T. Portento, hepe sa PNP-WCPC, nagkanayon nga mahinungdanon ang matag oras kon bata na ang nameligro.
Usa ka survivor nga giila lang sa ngalang Pamela ang nipaambit sa iyang sugilanon.
Iyang gihimug-atan nga kinahanglan paminawon ang mga biktima aron dili sila mobati nga sila ang sad-an o maisip nga kriminal sa panahon sa rescue operations ug interview.
Ang pagpanalipod sa kabataan magsugod sa matag barangay pinaagi sa pagpalabang og mga ordinansa ug pag-alayon sa mga social workers ug kapulisan. / PR